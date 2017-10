Togo: Tout va aller très vite

Il n'y a pas eu de civils armés opérant aux côtés des forces de défense et de… Plus »

Le même dispositif devrait être disponible au Togo prochainement via un réseau FTTH (Fiber to the home / Fibre à domicile).

GVA vient de lancer sa première offre internet très haut débit par fibre, 'Canalbox', en partenariat commercial avec le groupe CANAL+. GVA investit dans son propre réseau et en assure la construction et l'exploitation.

Deux nouveaux fournisseurs d'accès à internet (FAI) ont été retenus par les autorités togolaises. Le premier est Teolis (fourniture d'équipements informatiques) et le second GVA (Group Vivendi Africa).

