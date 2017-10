Afrique de l'Ouest: Le Conseil de sécurité tire trois enseignements de sa récente visite au Sahel

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Enfin, le troisième enseignement, a expliqué M. Delattre, « c'est que le véritable débat ne porte plus sur la pertinence ou non de la force conjointe, ni même sur l'intérêt ou non de renforcer le soutien international dont elle bénéficie, mais bien sur la manière de calibrer celui-ci ».

Cette force « est considérée comme une réponse nécessaire pour lutter contre la nature transnationale de la menace sécuritaire à laquelle font face les Etats du Sahel, mais aussi pour compléter l'action de la MINUSMA et de Barkhane, et leur permettre de créer un environnement propice à l'exécution de leurs mandats ».

La mission, qui a été menée conjointement par la France, l'Ethiopie et l'Italie, « est intervenue à un moment opportun au regard du travail du Conseil sur le dossier de la force conjointe du G5 Sahel », a expliqué M. Delattre lors d'un exposé. Le G5 Sahel comprend le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie.

Cette mission de terrain au Sahel s'est déroulée du 19 au 22 octobre et s'est rendue successivement au Mali, en Mauritanie et au Burkina Faso.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.