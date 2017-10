Burkina Faso: L'entrepreneur burkinabé Appolinaire Compaoré désigné meilleur bâtisseur du futur africain 2017

Le mode d'élection s'est effectué sur la base d'envois SMS de plus d'un millier de participants ( 1476 votants plus précisément) issus de zones géographiques ciblées par le jury. Ces participants sont des citoyens de la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Nigéria, du Togo, du Ghana entre autres..

En lice - pour le Prix Meilleur Entrepreneur Bâtisseur du Futur Africain mis en compétition par la Fondation 225 - aux côtés de l'entrepreneur sénégalais Yérim Sow, du richissime magnat nigérian Aliko Dangote, de l'ivoirien Marcel Zalli Kessi et du célèbre astronaute et ancien Premier ministre du Mali, Cheikh Modibo Diarra, Appolinaire Compaoré s'est classé devant ces personnalités emblématiques du secteur privé africain et du monde de la politique.

