Afrique: La jeunesse, un potentiel prometteur dans lequel il faut investir

Sans politique adaptée à destination de la jeunesse, le rapport de l'Unicef met en garde contre une possible « catastrophe démographique », « caractérisée par un chômage de masse et une forte instabilité ».

Concrètement, l'Afrique aura besoin de 5,6 millions de personnels médicaux en plus et de 5,8 millions de nouveaux professeurs d'ici 2030 afin de répondre aux besoins d'une population en pleine croissance.

La priorité, c'est : un, apporter les services de base, de l'eau, de la nourriture, des sanitaires, un système de santé pour tous les enfants et jeunes ; deux, améliorer l'éducation ; et trois, promouvoir et protéger les femmes et les jeunes filles », énumère-t-il.

« Il y aura alors dans de nombreux pays africains ce qu'on appelle "une fenêtre d'opportunité" avec une population active très jeune et cela crée la possibilité de "bénéfices démographiques" avec une croissance rapide, un fort taux d'emploi et une sortie de la pauvreté pour de nombreux foyers », explique-t-il.

