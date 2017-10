Centrafrique: Antonio Guterres appelle les groupes armés à cesser les violences

Initiative sur la même ligne de dialogue avec les groupes armés, mais qui peine à démarrer. « Si nous avons l'argent, nous irons rencontrer tous les groupes armés sur le terrain pour leur dire qu'il est temps de cesser les violences, assure Adolphe Nahayo, le représentant de la CEEAC à Bangui. Ils ont un cadre de revendications devant témoins, si je puis dire, vis-à-vis du gouvernement, et nous espérons que d'ici peut-être six mois nous pourrons arriver à un accord. »

Antonio Guterres a lancé lui un appel aux groupes armés pour qu'ils désarment et cessent les violences. Le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs renouvelé son soutien à l'initiative africaine de paix lancée par l'Union africaine, la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et les pays de la région notamment.

« Le dialogue avec les groupes armés est au centre de nos stratégies, et ceci associé aux actions politiques importantes d'ouverture pour favoriser l'implication de tous les fils et filles de notre pays à ce processus vital de sortie de crise et de consolidation de la paix », a rappelé le chef de l'Etat.

Aux leaders religieux, Antonio Guterres a parlé paix et réconciliation. Mais les dignitaires catholiques, protestants et musulmans eux, se sont faits les porte-voix de leurs ouailles. Avec une préoccupation essentielle : la sécurité.

