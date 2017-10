Sénégal: Dr Papa Abdoulaye Seck - « Grâce au Pracas, notre agriculture est en train de progresser»

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Directrice de l'Usaid et représentante des Ptf, Lisa Franchett soutient que notre pays a enregistré des progrès notoires dans le secteur de l'agriculture, une des priorités du Pse. Comme exemple, elle cite le renforcement de la résilience, la croissance soutenue de la production de riz, les avancées significatives dans l'horticulture, etc.

Il recommande également la généralisation de l'assurance agricole, de repenser les crédits, renforcer la transparence et l'équité dans la distribution des intrants. Les partenaires techniques et financiers ont à leur tour, salué les bonnes performances de notre agriculture.

Il cite la production record de riz depuis l'indépendance; d'oignons ; de semences pré-base, l'exportation de fruits et légumes ; la présence du riz dans toutes les zones agro écologiques du pays ; la sécurisation des revenus des ruraux ; la diversification dans le bassin arachidier rebaptisé bassin agricole ; la croissance continue du secteur agricole grâce à une gestion scientifique des changements climatiques; des réclamations su la qualité des semences et en fin le remplacement graduel des semences écrémées par des semences certifiées. Des performances qui ne sont à son avis, de l'autosatisfaction.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.