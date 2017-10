Vous avez plus de 18 ans, êtes titulaire du School Certificate, maîtrisez le français aussi bien à l'oral qu'à l'écrit et surtout l'aventure canadienne vous tente ? Un avis de recrutement pourrait vous intéresser.

Une entreprise agroalimentaire canadienne, à travers son représentant local HR Pro Ltd, envisage d'embaucher 250 agents de production. Les entretiens avec l'équipe d'HR Pro Ltd sont prévus le 4 novembre à Maurice et du 10 au 11 novembre à Port-Mathurin.

Usine d'abattage

L'équipe d'HR Pro Ltd, un cabinet de gestion des ressources humaines basé à Maurice, se chargera de la sélection des candidats et des démarches administratives pendant le processus de recrutement.

La société canadienne est spécialisée dans la transformation de la viande de porc et de la charcuterie. Les agents de production qu'elle recherche pour son usine d'abattage et d'éviscération pourront choisir entre le site de poulet et celui de porc. Ils devront s'occuper de la manutention et de la découpe.

Travailler vite

Les candidats retenus devront travailler vite lors de la découpe et lors du travail à la chaîne, de l'emballage et de la vérification des produits entre autres. Du coup, ils doivent être en bonne condition physique.

Pour plus de détails ou pour prendre un rendez-vous, les intéressés peuvent contacter HR Pro sur le 5 445 1129, le 5 442 3345 ou le 465 1495 ou encore à l'adresse jobs@hrproltd.com