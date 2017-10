Un banquet d'Etat a été offert en l'honneur du président des Seychelles, Danny Faure, ce jeudi 26 octobre. Il s'est tenu à l'hôtel Le Méridien, à Pointe-aux-Piments.

Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, et Danny Faure ont tous deux prononcé un discours de circonstance. Selon le chef du gouvernement mauricien, Maurice et les Seychelles font face à des défis communs, en particulier la drogue et le blanchiment d'argent. «We need to find common solutions», a-t-il plaidé. Maurice et les Seychelles doivent aussi travailler ensemble dans le domaine de la pêche.

Pravind Jugnauth a profité de l'occasion pour rappeler que l'archipel avait voté en faveur de la résolution mauricienne à l'Assemblée générale des Nations unies sur le dossier Chagos. Enfin, il affirme que Maurice et les Seychelles sont «close to each other by our democratic values».

«Porte ouverte» entre Maurice et les Seychelles

Pour sa part, Danny Faure déclare que Maurice et les Seychelles partagent la même langue, la même culture ainsi qu'un «partenariat prospère». Les deux pays, soulignent-ils, assurent la sécurité au sein de l'océan Indien.

S'il y a une «porte ouverte» entre les deux pays, dit le président seychellois, les liens bilatéraux continueront de prospérer. «I am confident this year will be a new era and commitment», estime-t-il.