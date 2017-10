Maroc: Le pays recadre la délégation algérienne à l'ONU

Il en a profité pour contester fermement la qualité d'observateur honteusement brandie par l'Algérie, rappelant que c'est bien ce pays qui a créé le Polisario, qui le finance et qui mobilise son appareil diplomatique et militaire contre le Maroc.

Le diplomate marocain a également souligné que la question du Sahara marocain était une question de parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume et non pas une question de décolonisation.

Suite à la demande algérienne de déterrer un rapport datant de 1975 sur la question du Sahara, le représentant marocain a fait part de la surprise de sa délégation, non seulement par la sélectivité malveillante de l'Algérie, mais également par la nature de la demande, contraire à la pratique et règlement des Nations unies, rappelant que le contenu des sites onusiens relève exclusivement du secrétariat des Nations unies et non de l'Algérie ou tout autre Etat membre.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.