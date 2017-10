Congo-Kinshasa: La Linafoot en séance de travail avec les sociétaires

C'est synonyme de la qualification des Corbeaux et des Dauphins noirs de la capitale à la prochaine Ligue des champions de la CAF et DCMP représentera la nation congolaise à la Coupe de la Confédération, en compagnie de Maniema Union, champion du Congo.

Simplement parce que, le mois de juin de la même année sera consacrée à la Coupe du monde « Russie 2018 ». Le comité de gestion est dans l'obligation de respecter ce timing. Plus le temps passe, plus le championnat national connaître à nouveau une édition inachevée.

Avant le lancement officiel de la 23ème Linafoot, le comité de gestion et les délégués des clubs se réunissent ce samedi 28 octobre, pour discuter de la nouvelle formule du championnat et sa date du démarrage.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.