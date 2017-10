Congo-Kinshasa: Nikki Haley porteuse d'un message hautement politique de Trump

Photo: laprospérité

Caricature du président Kabila et Nikki Haley

Elle a entamé sa tournée en RDC par le Nord-Kivu particulièrement à Kitchanga, bastion de la rébellion du M23 défaite par les FARDC grâce à des fortes pressions diplomatiques, l'accompagnement de la Monusco.

Le camp des réfugiés qu'elle a visité en premier démontre la priorité qu'elle accorde à cette catastrophe liée à une mauvaise politique en vigueur dan le pays et ayant des conséquences sur l'ensemble de la sous-région des grands lacs africains.

A Kitchanga, Nikki Haley s'est déclarée "choquée" par ce qu'elle avait vu. La souffrance des populations. Aussitôt cette visite terminée, l'ambassadrice des USA au Nations Unies, a conféré avec les responsables de la Monusco. C'est parmi les missions principales de son périple en RDC ainsi que l'a dit avec justesse le ministre congolais des Médias Lambert Mende: évaluer les performances de la cette mission onusienne la plus coûteuse et la plus grande déployée par l'ONU.

Pour ces deux volets de sa mission, elle s'est fait une idée de l'étendue de la tâche qui attend la communauté internationale pour alléger les souffrances de la population. Avec tous les Congolais, tous sont d'accord que la Monusco n'est pas la solution à la crise qui frappe la RDC depuis plus de deux décennies. Tous s'accordent à reconnaître que les causes de la crise congolaise qui a comme face immergée la situation des réfugiés et la présence de la Monusco reste la mal gouvernance.

La mauvaise gestion des ressources, la corruption généralisée pilotée dans les hautes sphères du pouvoir au pays, des affectations fantaisistes des ressources du pays et des contrats léonins bénéficiant à des individus se sont tellement enracinés qu'il ne reste plus qu'une seule solution: imposer l'alternance à travers des élection crédibles.

Pour cette raison, le message porté par Nikki Haley est hautement politique. Elle est porteuse d'un message qui va impacter sur l'évolution de la politique intérieure de la RDC. Les enjeux vont au-delà de simples discours souverainistes et pseudo-nationalistes entendus à longueur des journées pour justifier l'injustifiable.

Ainsi, Nikki Haley invitera les animateurs des institutions à régler définitivement et de manière équitable la question de la décrispation politique en vue d'assurer une compétition électorale loyale et crédible. Que des prisonniers politiques et ceux condamnés injustement pour des motivations politiques recouvrent la liberté. Que ceux qui sont injustement en exil rentrent au pays dans un cadre qui garantisse la même sécurité de vivre au pays à tout le monde.

Le corollaire de cette crispation entretenue par le régime de Kinshasa, à savoir les répressions aveugles des droits de l'Homme, ne peuvent prendre fin que si une vraie alternance s'opère dans le pays. Elle va le marteler à l'intention de ceux qui ont fait de ces pratiques d'un autre âge leur sport favori.

Pour y parvenir, les USA considèrent que tout est lié, a déclaré au Potentiel des sources diplomatiques à Kinshasa. Il est temps que les élections se tiennent conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoit des mécanismes de prolongation en cas de la non-organisation des élections à l'échéance du 31 décembre 2017. Il ne reste plus que de rentrer dans l'application orthodoxe de l'accord du 31 décembre 2016 pour que les choses rentrent dans l'ordre. Avec la Cenco, Nikki Haley identifiera le point de blocage de l'application de cet accord.

Il va de soi que tant au niveau de l'administration Trump que du conseil de sécurité, des actions concertées pourraient être menées pour sanctionner tous ceux qui se livrent au torpillage de cet accord de sortie de crise en RDC.