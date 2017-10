Togo: Le championnat à 16 clubs, la subvention, l'homologation des terrains, Akpovy dit tout !

Selon les règlements de compétitions, le championnat national de football de première division au Togo devrait avoir lieu avec 12 clubs cette saison; Quatre clubs devaient être relégués et deux viendront de deuxième division. Mais contre toute attente ce jeudi, le président de la Fédération Togolais de Football a indiqué que le championnat sera joué avec 16 clubs et il donne les rasions au cours d'une conférence de presse.

« Notre souci à ces instants est guidé par notre volonté de faire rouler le cuir dans le respect des règles à la matière et surtout dans un climat de sérénité et de sécurité pour tous » a-t-il lu devant la presse locale avant de continuer.

« A la lumière du rapport de la fin du championnat écoulée fourni au ministère des Sports par le Comex, vu les rapports et les recommandations de l'expert FIFA lors de son passage à Lomé, à l'analyse du climat socio-politique actuel dans notre pays, en fin, dans l'optique de permettre au match qualificatif des Eperviers pour la CAN 2019 de se dérouler dans la concorde et dans la sérénité, la Fédération Togolaise de Football, après concertation avec le ministère des Sports décide que les championnats nationaux D1 et D2 se joueront comme suit : D1 à 16 équipes en poule unique et D2 à 20 équipes réparties en deux poules, ceci afin de favoriser une refondation totale de notre football » a fait savoir Guy Akpovy.

Un championnat avec 16 clubs avec des subventions importantes

Des décisions qui permettent de sauver les 4 clubs, relégués en deuxième et de résoudre en grande partie l'épineux souci occasionné par l'affaire du match truqué lors de la 26è et dernière journée du championnat de football qui a vu Gbikinti infligé un 11-0 à Maranatha. Une affaire finalement jugée non-lieu à cause des procédures viciées, a conclu la commission d'éthique de la FTF.

Donc en plus de 14 clubs qui ont pris part au championnat de première division la saison dernière, les deux premiers de la deuxième division viendront s'ajouter. La reprise du championnat est prévue au 18 novembre prochain. Et la subvention allouée au club sera plus conséquente que l'année dernière.

« Aujourd'hui nous sommes en discussion sérieuse avec le ministère pour les subventions aux clubs. Nous savons très bien que les clubs avaient joué à 14 et les subventions qu'on avait donné; certains l'avaient jugé pas très suffisant, mais aujourd'hui, nous allons donner plus de moyen que le championnat passé pour leur permettre de bien le finir» a indiqué le président de la FTF.

Les questions d'homologation et de relégation du championnat réglé

La fédération est aussi revenu sur l'homologation des stades qui vont abriter les matchs de championnat et aussi surtout les règlements qui régissent les montés et les relégués.

«Le problème crucial que nous avons dans notre pays c'est les infrastructures mais rassurez-vous, les clubs ont joué sur les terrains qui ne sont pas quand même aux normes mais nous avons quand même eu de bon jeu. Il y'a une commission qui a sillonné des terrains et d'ici la semaine prochaine, nous allons dire aux clubs si leur terrain n'est pas homologué ou pas» a t-il indiqué.

« Dans le schéma actuel est que la D1 se joue à 16 et à la fin 4 vont descendre et deux monteront en D2 et en deuxième division, 20 joueront, quatre descendront et deux monteront également. C'est la proposition mais le comité exécutif qui est en train de prendre cette disposition veut que cette question soit disputée et tranchée avec tous les acteurs du football dans un cadre ad hoc ou statutaire » a dit le secrétaire général de la FTF Pierre Lamadokou.