Madagascar: Tecno - Le Phantom 8 arrive

Le design de diamant de Phantom8 dispose d'un éclairage 3D, d'un bord en métal monobloc et d'un cache batterie à écran incurvé. Avec son dernier né, la marque Tecno entre dans la cour des grands et tutoie maintenant les autres marques, comme Samsung, Huawei ou Apple. À Madagascar, les adeptes de cette marque ne pourraient que se réjouir de son arrivée si vite sur le marché. « Il est commercialisé dans toutes les boutiques Tecno et son réseau de distribution est à 1 760 000 ariary », souligne Jaona Randriarimalala.

D'après les explications de Jaona Randriarimalala, propriétaire d'Elite GSM qui représente la marque Tecno à Madagascar, l'appareil dispose d'une caméra frontale de 20 mégapixels et d'une prise de selfie intelligente à double flash. « Il est doté d'une mémoire vive de 6 gigabytes et d'une mémoire ROM de 64 gigabytes. Celle-ci est extensible jusqu'à 2 téraoctets », déclare-t-il.

