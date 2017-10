Madagascar: L'indice du climat des affaires élevé

L'humeur des entreprises semble au beau fixe. C'est ce qui ressort du dernier indice du climat des affaires pour le troisième trimestre de 2017, publié par la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, ce jeudi 26 octobre 2017. Et pour cause, celle-ci note une «forte amélioration» de la confiance des entrepreneurs durant cette période.

La confiance est telle que l'indice est à son taux le plus haut depuis sa création en 2010 et ce durant quatre trimestres consécutifs. La plus forte hausse a été enregistrée au niveau du secteur des services, dont l'indice de confiance a grimpé de 8,5% au cours du troisième trimestre de cette année.

«Les opérateurs affirment que les ventes sont en hausse par rapport au troisième trimestre de 2016 et leurs anticipations sur le futur sont très positives», fait ressortir la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice dans son analyse. Mieux : les chefs d'entreprises en général prévoient une amélioration de leurs affaires au cours du prochain trimestre.