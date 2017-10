Afrique Australe: Violations des droits de l'Homme en RDC - La SADC appelée à ouvrir une enquête

L'IRDH appelle la Troïka de la SADC à ouvrir une « Fact Finding Mission » sur la série de graves violations des droits humains qui se commettent continuellement en RDC, membre du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, et leur impact négatif sur la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays et la région de la SADC.

L'Institut invite le président Edgar Lungu à organiser une mission de vérification des allégations des ONGDH et partis politiques de l'opposition portant sur la violation permanente de la Constitution, l'interdiction des réunions publiques, la brutalité policière, les arrestations arbitraires, les détentions illégales et l'obstruction à l'organisation des élections.

La récente violation des droits de l'Homme porte sur l'arrestation arbitraire et la détention illégale de trente-deux membres du Rassemblement de l'opposition, par une équipe d'éléments de la Police nationale congolaise (PNC), au siège de l'UDPS, situé sur l'avenue Mwepu de la commune de Lubumbashi, consécutivement à l'arrivée du président de ce regroupement politique, pour une réunion populaire, le 23 octobre 2017.

L'IRDH note qu'en plus, les leaders de l'opposition dont Tshisekedi Tshilombo Félix, Kyungu wa Kumwanza Gabriel et Mutomb Kan Kato Fabien ont été empêchés de se réunir avec leurs membres, en violant ainsi leur liberté de réunion pacifique.

Selon cette ONGDH, la répression de l'accueil du leader du Rassemblement politique de l'opposition et de la tenue d'un meeting populaire sont consécutifs à une décision prise par le maire de Lubumbashi, en violation de l'article 26 de la Constitution qui consacre le régime de simple information en matière d'organisation des manifestations publiques.

Détenus pour avoir exigé le calendrier électoral

L'institut fait remarquer que dans le cadre de la systématisation de la répression des libertés publiques, cinq défenseurs des droits humains dont Me Timothée Mbuya Muselwa ont été arbitrairement arrêtés le 31 juillet dernier, pour avoir demandé la publication du calendrier électoral et sont encore détenus à la prison de Kasapa à Lubumbashi.

L'illustration d'abus ci-dessus allonge la longue liste de détenus politiques et d'opinion, défenseurs des droits humains, journalistes et leaders des mouvements citoyens en détention illégale dans différentes prisons de la République. Elle alimente en partie l'afflux des réfugiés congolais dans les pays de la SADC.

La dimension régionale de l'instabilité politique orchestrée en RDC se résume par la croissance inquiétante des chiffres publiés cette semaine par OCHA. Près de 4 millions de déplacés internes dont 428 000, pour le mois de septembre seulement. La Zambie a reçu cette année, plus de 27 338 réfugiés congolais venant du Haut-Katanga. En ce mois d'octobre, elle a enregistré une moyenne de 100 demandes d'asile politique par jour. Des centaines de milliers d'autres sont entassés dans la cité frontalière de Kasumbalesa, en attendant de traverser vers la Zambie.

L'Angola héberge encore près de 30 000 rescapés de la violence du Kasaï. La Tanzanie héberge, dans un camp de réfugiés, près de 80 000 Congolais venus du Sud-Kivu. L'Ouganda garde plus de 236.500 venus du Nord-Kivu et de l'Ituri. L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre des sans-papiers qui arrivent, par bus entiers, de partout en RDC.

Eu égard a la responsabilité et la solidarité régionales, la SADC devrait agir dans l'immédiat, afin de mettre un terme au drame humanitaire résultant de la série de violations de la Constitution et des droits humains qui menace la paix, la sécurité et la stabilité que la Troïka, comme organe de la SADC, a le devoir de promouvoir.