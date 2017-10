Madagascar: Assemblée nationale - La peste et l'insécurité inquiètent les députés

L'ordre du jour de l'Assemblée nationale, voté, hier, met à l'affiche l'étude et l'adoption de treize projets de loi, ainsi que, la rencontre avec le gouvernement, les 23 et 24 novembre.

Un réaménagement du planning de la Chambre basse pourrait se faire, étant donné que, jusqu'au 31 octobre, ses membres seront en travaux de commission et jusqu'à la rencontre avec le gouvernement, l'étude et l'adoption de treize projets de loi sont à l'affiche.

Le premier face-à-face entre le gouvernement et les élus de Tsimbazaza, n'est prévu que les 23 et 24 novembre. Des députés souhaitent, cependant, que la rencontre avec les ministres concernés par les points d'actualités brulants abordés, hier, se fasse rapidement.

Les complaintes, les dénonciations d'exaction, ou encore, les demandes de renfort pour lutter contre l'insécurité de plus en plus délétère sont, systématiquement, reprises par les membres de Chambre basse, à chaque session.

Soigner les malades ne suffira pas à maîtriser l'épidémie. D'autant plus que notre objectif est d'annihiler la peste. Des mesures impliquant toute la société en matière d'hygiène et d'assainissement sont, aussi, nécessaires ».

Visiblement, bousculés par leur électeurs dans leurs circonscriptions respectives, certains élus semblaient pressés d'aborder le sujet et de demander des comptes à l'Exécutif, dont le seul représentant était Harry Laurent Rahajason, ministre de la Communication et des relations avec les institutions.

Inquiets. D'entrée, les députés ont soulevé les sujets brûlants du moment. La peste et l'insécurité ont relégué au second plan l'adoption de l'ordre du jour durant la première séance plénière de cette deuxième session de l'Assemblée nationale, hier.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.