Angola: Les ministères analysent le rôle des autorités traditionnelles

Luanda — Le rôle, l'action et l'encadrement des autorités traditionnelles ont mérité jeudi, à Luanda, une attention particulière de la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, et du ministre de l'Administration du Territoire et Réforme de l'Etat, Adão de Almeida.

Au cours d'une réunion, les deux dirigeants ont convergé sur la nécessité d'accorder plus d'attention et un meilleur suivi à l'action des autorités traditionnelles dans les communautés car elles sont les principales responsables de la transmission des valeurs culturelles, morales et civiques dans les communautés.

Parlant à la presse, la ministre Carolina Cerqueira a déclaré que l'intention est d'améliorer le processus de suivi de l'action des autorités traditionnelles du point de vue culturel, pour mieux profiter de leurs connaissances sur la culture et les traits identitaires de l'angolanité.

«Les autorités traditionnelles disposent d'une mine d'informations et de données sur la culture angolaise qui peuvent enrichir la mosaïque et les archives des musées, des archives, entre autres», a affirmé Carolina Cerqueira.

Etant de véritables bibliothèques vivantes, selon la ministre, les autorités traditionnelles devraient et mériteraient une attention et un suivi, compte tenu du processus de valorisation et de diffusion des figures culturelles historiques du pays.

La ministre a annoncé qu'un groupe technique avait été créé entre les deux ministères pour une étude approfondie. Ce groupe aura la mission de proposer les meilleures voies pour l'encadrement des autorités traditionnelles.