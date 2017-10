Cameroun: Le gouverneur assure le suivi

On connait l'affiche des demi-finales de la CAN 2017 de volley-ball masculine. A l'issue des quarts disputés… Plus »

A la suite de ce point des entreprises, les responsables régionaux sectoriels ainsi que des structures impliquées dans la réalisation de ces différents projets, à l'instar des Travaux publics, de Camwater, Eneo, Camtel, entre autres, ont été interpellés pour s'assurer du bon accompagnement administratif des chantiers. Dans le détail, il était question de s'assurer de l'alimentation des différents sites en eau et en électricité, de construire des routes et infrastructures, d'évaluer les points de livraison et de les positionner avec exactitude, d'assurer la disponibilité et la bonne qualité de la fibre optique, d'identifier les bureaux de la CAF, entre autres.

Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abate Edi'i, a présidé récemment une séance de travail consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des travaux des différents chantiers relatifs à la CAN 2019. A l'occasion, l'évolution des différents chantiers a été présentée par les responsables des entreprises adjudicataires, notamment Prime Protomac Global et Mota Engil. Le constat qui ressort ainsi des différents rapports présentés, fait état d'un taux d'avancement global de 15%.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.