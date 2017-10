Cameroun: Tentative de partition du pays - La Mefou et Akono dit « Non » !

On connait l'affiche des demi-finales de la CAN 2017 de volley-ball masculine. A l'issue des quarts disputés… Plus »

Autant de choses qui constituent ce qui pourrait se résumer par une seule pensée : Il faut rendre à la postérité l'héritage que nous ont légué l'histoire et ses acteurs, et dont nous ne sommes que les gestionnaires fugaces...

Ils étaient et sont anglophones, francophones, Camerounais tout court... Autre évocation, celle du préambule de la Constitution du Cameroun, qui consacre le caractère un et indivisible du pays.

Au moment où, selon Basile Atangana Kouna, « le communautarisme ethnique menace l'unité nationale », le son et le ton, notamment des différentes allocutions, ont pris le pas sur les couleurs pourtant belles de cette manifestation. Allusion faite aux derniers évènements survenus dans les régions du Nord- Ouest et du Sud-Ouest.

Tout comme celle des membres du gouvernement, parlementaires et hauts responsables de la République de diverses contrées du pays. De quoi enthousiasmer les militants, sympathisants et autres forces vives venus nombreux à ce rendez-vous du vivreensemble.

A l'occasion, la permanence du RDPC et les rues de Ngoumou où se sont déroulés le meeting et la marche de soutien au président de la République, Paul Biya, ont vu passer du beau monde.

Samedi dernier, sur convocation du chef de la délégation permanente départementale du Comité central du RDPC pour la Mefou et Akono, Basile Atangana Kouna, les populations venues des arrondissements de Bikok, Mbankomo, Akono et Ngoumou, ont donné un aperçu de leur loyauté, leur fidélité aux institutions républicaines, leur solidarité aux Camerounais de tous bords et leur engagement militant.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.