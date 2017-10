Cameroun: Trafic de carburant - Un remorqueur saisi par la Marine

Le navire ravitaillait un camion-citerne au niveau du pont de la Dibamba dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un bateau-remorqueur dénommé « Elios » et battant pavillon camerounais a été saisi par une patrouille de routine de la Base navale de Douala, dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 octobre. Le navire, intercepté non loin du pont sur la Dibamba, était en train de ravitailler un gros porteur. De source autorisée à la Base navale de Douala, le camion avait déjà été chargé à hauteur de 35.000 litres de gas-oil quand les éléments de la Marine sont intervenus. « Il devait rester encore plus de 30.000 litres dans la cale du navire. C'est donc environ 70.000 litres qu'il transportait », précise notre source. Autre précision, le remorqueur était accompagné d'une vedette de plaisance, qui a été saisie également.

Son rôle ? « Celui d'éclaireur. Mais malgré cet éclaireur, ils ont été pris par une patrouille de sécurité des entrées fluviales du Wouri », indique notre source. Les deux embarcations complices, ainsi que le camion-citerne, ont été mis à la disposition de la douane, à travers sa composante « Halcomi » (Halte au commerce illicite), au délégué régional du ministère de l'Eau et de l'Energie, et à la disposition également du chef de la circonscription maritime de Douala (la Marine marchande). « La Marine a récemment acquis des moyens supplémentaires de communication et de surveillance en mer, afin de mieux traquer les trafiquants de carburant. Ceci se fait avec l'appui de la douane, à travers Halcomi », explique un haut gradé des forces de surface camerounaises.

A la question de savoir d'où vient ce carburant, CT a appris, s'agissant du trafic d'une manière générale, que le produit a souvent pour origine un pays voisin. Cela dit, des trafics internes sont également possibles. L'enquête ouverte par le commandant de la Légion de gendarmerie permettra peut-être d'y voir plus clair.