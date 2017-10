Congo-Brazzaville: Transports - Poursuite de la visite de travail du ministre de tutelle à Pointe-Noire

Après le Chemin de fer Congo-Océan, Fidel Dimou a échangé, le 24 octobre, avec le personnel du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) et du Conseil congolais des chargeurs.

Accompagné de sa collègue de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande s'est rendu au PAPN où la situation s'avère assez bonne malgré la crise et la baisse constatée du trafic, résultant de la concurrence sous-régionale avec notamment les ports de Kribi et Douala.

Fidèle Dimou s'est dit satisfait en encourageant la poursuite de la modernisation du PAPN. Sur la question de la cherté de ce port soulevée au cours de la rencontre, il a indiqué qu «il y a un comité national pour la simplification et la facilitation des coûts portuaires qui travaille pour que ce phénomène cesse. »

Au Conseil congolais des chargeurs, règne également un bon climat social en dépit de la conjoncture économique. L'entretien a tourné, entre autres, autour des difficultés rencontrées par la communauté portuaire (facilitation des échanges, coûts de délais de passage des marchandises et autres) et sur le comité national pour la simplification et la facilitation des coûts portuaires.

Fidel Dimou et Rosalie Montondo ont eu une séance de travail avec les responsables du PAPN et des douanes. Il s'agissait de mettre en synergie tous les services qui interviennent dans le cadre de l'évaluation des taxes d'exportation, des taxes liées à la douane et autres afin de contrer les partenaires véreux qui usent de la malice pour exporter les produits forestiers. Une suggestion de création des guichets uniques a été faite pour un meilleur contrôle.