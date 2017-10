Congo-Kinshasa: Discordances autour des motivations de la visite de Nikki Haley

Pour Herman Cohen, l'ancien Monsieur Afrique de George Bush Senior cité par RFI, l'administration Trump qui reste dans la continuité de la politique africaine de Barak Obama et dont « le désir de voir le président Kabila partir paisiblement » est plus que perceptible, chercherait à lui aménager une voie de sortie honorable. Ce qui expliquerait la présence de Nikki à Kinshasa, porteuse d'un message de son président à son homologue congolais.

À la Majorité présidentielle, on n'a pas forcément la même lecture des faits. Ici, on joue plutôt à la tempérance, loin de tintamarre avec une forte propension à relativiser une visite qui procède du domaine de l'ordinaire.

La visite de Nikki Haley en terre congolaise est très capitale. Elle pourrait éclaircir un certain nombre de dossiers dont les deux plus sensibles, à savoir les élections et les droits de l'homme.

