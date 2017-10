Centrafrique: Reconstruction - Antonio Guterres plaide en faveur des ressources supplémentaires

Le secrétaire général des Nations unies a appelé, le 24 octobre à Bangui devant la classe politique et le gouvernement centrafricain, à la mobilisation et à l'engagement de la communauté internationale, au financement de la reconstruction et la promotion de la paix.

Le plaidoyer du secrétaire général de l'ONU intervient quelques jours avant la rencontre des annonceurs et donateurs du pays, près d'un an après la table ronde de Bruxelles. A l'occasion, plusieurs pays partenaires du pays avaient exprimé leur volonté de financer la reconstruction de la Centrafrique à travers le plan de relèvement défendu par le gouvernement en Belgique, en novembre dernier.

Un engagement fort et réconfortant pour le pays après la crise, selon le Antonio Guterres. « Nous y sommes complètement engagés à vos côtés et cette visite est pour alerter la communauté internationale et pour dire qu'il y'a une autre opportunité pour la paix, pour la réconciliation en Centrafrique, mais il faut que la communauté internationale s'engage et mobilise les ressources nécessaires pour appuyer la reconstruction du pays et la promotion de la paix et de la réconciliation », a-t-il déclaré.

Pour traduire dans les faits, il faut nécessairement la sécurité, un message que Faustin-Archange Touadéra ne laisse pas passer inaperçu et annonce la formalisation d'une nouvelle coopération Faca-Minusca pour la sécurité et la stabilisation. « Je salue votre plaidoyer en notre faveur pour l'envoi des 900 Casques bleus et votre engagement à contribuer au renforcement des capacités opérationnelles de la Minusca auprès du Conseil de sécurité, notamment pour la sécurité de la population civile et de l'extension de l'autorité de l'Etat. Je vous annonce que dans les mois à venir, les éléments de Faca formés par l'EUTM, les deux bataillons formés seront projetés aux côtés des forces des Nations unies sur le terrain, en vue de renforcer les opérations de pacification du pays », a-t-il dit.

Le soutien du secrétaire général des Nations unies à la République Centrafricaine intervient au moment où l'Union africaine projette des discussions dans le cadre de sa feuille de route pour la paix dans ce pays fragilisé par la crise politico-militaire depuis 2013.