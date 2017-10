Afrique: Commerce - Le Congo participera à l'exposition universelle de Dubai 2020

Le pays profitera du rendez-vous de la ville des Emirats arabes unis, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, pour faire connaître ses produits sur le plan international.

L'information a été donnée par Basile Obongui, directeur général du Centre congolais du commerce extérieur, le 26 octobre à Brazzaville.

Nommé le 16 octobre dernier commissaire général du pavillon de la République du Congo à l'exposition universelle « Expo 2020 Dubai », il rentre d'une mission de quatre jours à Dubai, où il a représenté le Congo, du 18 au 21 octobre, à la réunion dite « des participants ».

Cette réunion, la deuxième du genre, a réuni plus de 150 pays. Elle a permis aux responsables des expositions de faire le point sur le thème de ce rendez-vous de Dubai et de visiter le centre de l'Expo en construction.

« Connecter les Esprits. Construire le futur », tel est le thème choisi pour le salon universel de Dubaï. Il rappelle l'esprit de collaboration et de coopération qui a mené les Émirats arabes unis au succès dans leur exploration de nouveaux parcours de développement et d'innovation.

À travers ce thème, explique M. Obongui, cette Expo universelle servira de catalyseur, en connectant les esprits du monde entier et en inspirant les participants à se mobiliser sur des défis partagés.

L'Expo 2020 a identifié trois sous-thèmes, autour desquels la communauté globale se rassemblera pour former de nouvelles collaborations, trouver des solutions aux questions fondamentales et laisser la marque d'une forte transformation sociale et économique dans le monde qui sont : mobilité, durabilité et opportunité.

« Chaque pays devra désormais se focaliser sur un sous-thème pour mieux situer le dessein de son exposition et le but à atteindre », a souligné Basile Obongui.

Les Emirats arabes unis ont l'ambition de faire de l'Expo 2020 une activité la plus représentative et diversifiée jamais organisée. Elle compte accueillir 25 millions de personnes. « Nous avons visité le site d'exposition et je peux vous dire que c'est un travail titanesque.

L'enceinte de l'Expo s'étendra sur 2km2, tandis que les 2.4 Km2 restants abriteront les équipements et installations de soutien, y compris le Village de Expo 2020,servant d'hébergement des participants et du personnel, hôtels et autres compartiments », a développé le commissaire général du pavillon congolais.

Trois modèles de pavillons ont été proposés, mais les pays peuvent également bâtir leur propre prototype. La taille moyenne de ceux-ci ira de 250 m2 à 4200 m2.

Le Congo, précise -t-il, a porté son choix sur un pavillon de taille raisonnable où s'articuleront les activités, y compris celles de la Journée dédiée au Congo, qui sera célébrée sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

« Le chef de l'Etat a été officiellement invité à l'Expo de Dubai par le vice-président et Premier ministre des Emirats Arabes unis », a annoncé Basile Obongui, commentant une note du ministre d'Etat, Claude Alphonse N'Silou. Elle confirme, à cet égard, la participation du Congo déjà engagé dans les préparatifs.

L'Expo 2020 Dubai inaugure les célébrations du Jubilée d'or du pays qui fêtera ses 50 ans. Elle veut être la rampe de lancement d'une vision durable et progressiste pour les prochaines décennies.

Elle vient après l'Expo Milano 2015, avec plus de 130 pays participants, y compris le Congo, et 20 millions de visiteurs, qui célébrait l'alimentation mondiale à travers le thème « Nourrir la planète, énergie pour la Vie ».