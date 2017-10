Congo-Brazzaville: Insertion des jeunes - Promotion de l'adéquation formation-emploi

Un atelier d'échange a réuni, le 26 octobre à Brazzaville, des étudiants, des responsables d'entreprises, des administrations, des centres de formation et de la société civile en vue de créer un véritable processus d'insertion.

L'atelier a été organisé par le Club jeunesse infrastructure et développement (CJID), en partenariat avec l'ONG française Essor. La jeunesse a dit Mérols Diakambana Diabs, délégué général du CJID, constitue l'avenir d'une nation.

A cet effet, elle mérite d'être formée et orientée vers le marché de l'emploi. L'échange sur l'adéquation formation-emploi permettra d'atteindre l'approche de la gestion axée sur les résultats.

Le consultant et coach international évaluation sud pour Essor, Paul Hibon, a signifié que cette formation permettra d'avoir une idée sur l'organisation de l'insertion des jeunes en vue de les amener vers l'auto-emploi.

« L'Essor et CJID ont organisé cette formation en vue de créer un cadre de concertation entre les acteurs de formation et de l'insertion professionnelle. Nous devons partager les visions car, aujourd'hui, on ne peut pas compter seulement sur l'emploi public et privé, mais penser à l'auto-emploi », a-t-il déclaré.

Paul Hibon a partagé son expérience sur le partenariat technique et financier, un programme qui pourra accompagner le Congo dans la formation des jeunes.

Le financement de ce partenariat dépendra de la volonté politique du pays, a-t-il ajouté, insistant sur la bonne gestion des fonds. Ce programme a été expérimenté au Burundi, au Burkina Faso et en République Démocratique du Congo.

Notons que l'échange avec les participants a porté sur l'accompagnement et l'orientation des jeunes vers l'auto-emploi, la prise en compte des défis des ministères impliqués dans l'insertion et la formation professionnelle, l'insertion de la culture entrepreneuriale dans les écoles, l'harmonisation et l'actualisation des programmes de formation sur la culture d'entreprise, le développement du partenariat entre les entreprises, les centres de formation et le rôle de la communication.