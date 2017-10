Congo-Brazzaville: Pen centre Congo-Brazzaville s'emploie à la promotion du livre

L'association organise, du 26 au 28 octobre à la bibliothèque nationale, sa première rentrée littéraire dénommée Relico 2017, sur le thème "Découvrir le livre et l'auteur congolais".

L'activité a été lancée par le ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo. Elle vise à promouvoir la littérature et la presse, la création des cadres de réflexion et de rencontres entre écrivains, enseignants, chercheurs, hommes de presse tout en appuyant la culture de paix dans l'esprit des hommes et des femmes à travers la littérature. Elle devrait également permettre de redynamiser le lien litteraire et fraternel entre les membres de la communauté littéraire et les lecteurs.

Durant trois jours, des écrivains se réuniront autour d'un café litteraire sur la thématique « Littérature congolaise : itinéraire, grands repères et perspectives ». Ils animeront aussi des tables rondes sur leurs œuvres littéraires.

Au total, il est prévu cinq tables rondes correspondant aux cinq genres littéraires, à savoir le théâtre sur le thème « Du ludique au didactique », la poésie « Des vers pour sévir, des vers pour servir, des vers pour séduire », l'essai et les organisations « Autopsie d'une société en déliquescence », la nouvelle et le roman « Variétés d'histoires, histoires communes des hommes et du réchauffé thématique au renouveau dans la narration ».

Prenant la parole, le président de Pen Centre Congo-Brazzaville, Florent Sogni Zaou, a expliqué que cette association « n'est autre que le prolongement de l'association Pen internationale basée à Londres, en Grande Bretagne.

En Afrique francophone, le siège est à Dakar au Sénégal et le point focal en Afrique centrale est basé à N'Djamena au Tchad. C'est donc de Dakar que la proposition de donner le jour à cette association a été faite par la délégation des écrivains, journalistes, professeurs congolais ».

Pour lui, le Pen centre congo-Brazzaville est venu apporter sa pierre à l'oeuvre grandiose de promotion du livre. C'est le livre qui gagne, leur combat, c'est de vulgariser le livre ; cette activité est pour les membres de Pen Centre Congo-Brazzaville une édition de visibilité, a indiqué Florent Sogni Zaou.

De son côté, le ministre Dieudonné Moyongo a salué les initiateurs de cette rencontre littéraire. « Votre label vient enrichir l'agenda culturel de notre belle métropole qui, je vous le rappelle, est une ville créative de l'Unesco.

J'ose espérer que les relations de partenariat entre votre organisation et le ministère de la Culture et des arts seront bonnes et que vous aurez la force et surtout l'intelligence de pérenniser cet évènement.

L'attribution de prix littéraires internationaux prestigieux tels que le Goncourt et Renaudot, pour ne citer que ceux-là, à certains de nos écrivains, est la preuve irréfutable de cette assertion. C'est notre obligation morale de vous accompagner. Cette présence est par ailleurs une espèce d'engagement », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « la République du Congo s'engage à travers le programme du chef de l'Etat à construire progressivement, sur l'ensemble du territoire, les maisons de la culture, les bibliothèques, les musées et les centres de lecture et d'animation culturelle grâce à l'appui multiforme de nos partenaires ».

Le ministre de la Culture et des arts a, par ailleurs, coupé le ruban et visité des stands des oeuvres littéraires.