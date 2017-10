Burkina Faso: Le président Bala Sakandé invité en Chine Taïwan

Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a reçu en audience, le jeudi 26 octobre 2017, les ambassadeurs de la République de Chine/Taïwan et celui du Japon au Burkina Faso.

Deux diplomates ont rendu une visite «de courtoisie» au Président de l'Assemble nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, dans la matinée du jeudi 26 octobre 2017. Premier à être reçu, l'ambassadeur de la Chine Taïwan au Burkina Faso, Shen Cheng-Hong, a dit être allé voir «un vieil ami de Taïwan», et lui traduire les vives félicitations de son pays à la suite de son élection en septembre dernier à la tête de la Représentation nationale.

La coopération bilatérale a aussi été au menu de la rencontre entre les deux personnalités. «Nous avons échangé autour des projets que nous sommes en train de concrétiser. Le président de l'Assemblée nationale nous a aussi parlé de certains projets portés par le parlement. J'ai répondu qu'il n'y avait pas de problème et que l'ambassade de Chine Taïwan pourra accompagner ces initiatives ainsi que celles en cours dans le domaine de la construction de Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) où nous intervenons déjà», a déclaré l'ambassadeur Shen Cheng-Hong. Le diplomate a aussi transmis au président de l'Assemblée, une invitation de son homologue chinois pour une visite à Taïwan afin de renforcer la coopération entre les deux pays. Cette visite pourrait intervenir en décembre 2017 ou en janvier 2018, aux dires de l'ambassadeur.

La coopération bilatérale a aussi été au cœur du tête-à-tête entre le PAN et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume du Japon au Burkina Faso, TamotsuI Kezaki. «Nous avons discuté de l'avenir de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. Les missions des parlementaires sont importantes parce qu'ils sont les représentants du peuple. Comme vous le savez, le Japonais et le Burkinabè ont des traits communs de caractères. Ce sont des grands travailleurs et intelligents.

C'est pour cela que nous voulons accélérer notre coopération afin que le Burkina puisse apprendre de nous et vice versa», a affirmé TamotsuI Kezaki. Les domaines de coopération entre le Burkina et le Japon couvrent l'éducation, l'adduction d'eau potable, la formation et les échanges de personnels. L'ambassadeur a soutenu que c'est dans le dernier domaine cité qu'on «peut consolider ce qu'on appelle la vraie amitié entre les deux pays partenaires».