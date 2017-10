Burkina Faso: UCI - Des Burkinabè à la recherche du parchemin

La Fédération burkinabè de cyclisme en collaboration avec la Confédération africaine de cyclisme, a organisé une formation pour des commissaires nationaux de cyclisme. Le stage s'est déroulé du lundi 23 au mercredi 25 octobre à Ouagadougou.

Ils ont été 24 stagiaires de 7 nationalités à aller à la recherche du diplôme national de commissaire de l'Union cycliste internationale, (UCI), du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017. Il s'agit de 15 Burkinabè, 5 Nigériens, 1 Camerounais, 1 Malien, 1 Béninois et 1 Guinéen, auxquels s'est joint à titre bénévole, un Congolais, présent à Ouagadougou pour la 29e édition du Tour du Faso. La formation a été organisée par la Fédération burkinabè de cyclisme en collaboration avec la Confédération africaine de ladite discipline.

Les cours ont été assurés par le Belge, Jean Michel Voets, commissaire international de l'UCI, par ailleurs président du jury du 30e anniversaire du Tour du Faso. Le stage a été assorti d'un examen pour l'obtention du diplôme de commissaire national. Pendant les trois jours de formation, les stagiaires ont été instruits aux règles du cyclisme sur route, en peloton et en course contre la montre. « Nous avons vu également la règlementation appliquée par l'UCI en matière de situation de course, le matériel, la tenue vestimentaire et le maillot du leader » a souligné, Jean Michel Voets. Il a dit être convaincu que beaucoup d'impétrants réussiront à l'examen en raison de l'assiduité de ses derniers pendant la formation. « Les candidats étaient motivés et très attentifs.

Ils ont posé beaucoup de questions de compréhension. En tant que formateur, cela fait plaisir quand on sent que les stagiaires veulent comprendre ». Le président de la Fédération, Yasnémanégré Sawadogo, a promis de faire former tous les maillons de la petite reine au Burkina Faso : « Nous avons promis dans notre mandat quadriennal, de former tous les acteurs du cyclisme. Ainsi, des mécaniciens ont été faire un stage en Suisse, et des entraîneurs sont allés aussi suivre une formation de niveau 1 en Côte d'ivoire ». En attendant les résultats de l'examen, tous les stagiaires ont reçu une attestation de participation.