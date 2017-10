Burkina Faso: Comité national paralympique

D'ajouter : « Le comité international paralympique à travers son organe opérationnel qui est Agitos souhaiterait qu'il y'ait plus d'athlètes à Rio 2020 au niveau du Comité national paralympique francophone. Et pour ce faire, la bonne gouvernance des comités nationaux s'impose à travers un renforcement des capacités opérationnelles ». A l'issue de ces différentes communications, les participants ont subi une évaluation suivie de remise de certificat. Après ce premier atelier, deux autres suivront pour mieux renforcer les capacités opérationnelles. Ils se tiendront respectivement en mars et décembre 2018.

Pour impulser une nouvelle dynamique au sein de la Fédération burkinabè des sports pour personnes handicapées (FBSPH) qui fait office du comité national paralympique, membres fédéraux, ministère des Sports et de deux athlètes ont bénéficié d'un atelier de renforcement des capacités organisationnelles. Le samedi 21 octobre 2017 à l'UN/ABPAM à Ouagadougou, au nombre de 23, ces participants ont abordé des modules sur l'adoption sur la bonne gouvernance et la gouvernance paralympique.

