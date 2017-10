La propreté ne semble pas être la chose la mieux partagée sous nos cieux. Pourtant, la saleté qui a des conséquences graves sur notre santé se déporte de plus en plus dans nos formations sanitaires. Les centres de santé sont devenus par excellence, des « dépotoirs » pour certains individus.

C'est pour toutes ces valeurs que les filles et fils du pays ont versé leur sang. C'est pour tout cela que certaines femmes sont devenues veuves. C'est pour ces idéaux que certains enfants sont devenus orphelins et des familles à jamais meurtries.

Les Burkinabè veulent une administration transparente, un gouvernement qui est à l'écoute de son peuple et un président qui n'est pas hostile aux critiques. Bref, des dirigeants qui écoutent le peuple. Les valeurs et l'idéologie des hommes de vertus comme Thomas Sankara doivent prévaloir dans leur système de gouvernance.

Chaque célébration doit être un instant de renforcement de la démocratie. Si les 30 et 31 octobre, et lors du coup d'Etat de l'ex-RSP, ces jeunes sont tombés, certains dans la fleur de l'âge, c'était aussi pour réclamer de meilleures conditions de vie.

A ce troisième anniversaire de leur disparition, la Nation entière est invitée à avoir une pensée positive pour eux. Quoi de plus normal que de rendre un vibrant hommage aux dignes fils du pays des Hommes intègres qui sont tombés pour plus de démocratie.

Des Burkinabè ont payé de leur vie et de leur sang pour libérer la chère patrie, lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014.

