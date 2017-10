Madagascar: Forum de la diaspora - Une grande première

C'est une grande première dans l'histoire de la Grande Ile. L'organisation de ce forum de la diaspora malgache permet de découvrir cette frange de notre population qui s'est bâtie une nouvelle existence à l'étranger, mais qui a gardé des liens avec sa terre natale. Pour l'instant, à la différence des diasporas d'autres pays, on n'a aucune idée de l'apport de ces Malgaches d'Andafy à l'amélioration du sort de leurs compatriotes restés sur place.

Forum de la diaspora : une grande première

La diaspora pour un pays constitue une force qui se met au service de son développement. Les communautés installées à l'étranger contribuent grandement grâce à leur apport financier à l'amélioration de l'économie de leur nation d'origine. Jusqu'à présent, la diaspora malgache n'a pas joué ce rôle moteur et semblait ne pas vouloir s'impliquer dans la vie de la nation. Il est vrai qu'aucun des régimes qui se sont succédé n'a fait d'effort pour la séduire. Le pouvoir en place a donc fait des approches auprès de ces compatriotes pour les inciter à se tourner vers leur pays d'origine. Néanmoins ce premier forum n'a pas cependant l'envergure espérée du fait du nombre peu important de participants. Il permet, néanmoins, d'impulser un mouvement. Son impact ne devrait pas être important sur le plan local. Aujourd'hui, les Malgaches de la diaspora n'investissent pas dans leur pays et ne semblent pas disposer à le faire, étant donné les conditions qui leur sont proposées. Ceux qui disposent d'une certaine capacité financière sont comme tous les investisseurs rebutés par l'insécurité ambiante et par le peu d'assurance apporté par le régime dans ce domaine. On sait que la diaspora désire pouvoir jouir de tous ses droits et ses représentants comptent bien participer activement aux élections, en obtenant ce droit de vote accordé à tout citoyen malgache. Ce forum durera trois jours et différents thèmes seront abordés. Il y aura un rapport qui sera présenté, samedi, jour de la clôture.

l