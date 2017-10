Madagascar: Assemblée nationale - Motion de censure en gestation

Reste à savoir si cette initiative a été prise en tenant compte les difficultés subies au quotidien par la population engendrées entre autres, par l'épidémie de peste, l'insécurité, l'inflation généralisée, les grèves des syndicalistes et les différents foyers de tension du moment, ou bien, c'est uniquement une chantage pour faire pression sur le gouvernement et pour réclamer des intérêts personnels.

Parmi les initiateurs figureraient entre autres, des parlementaires MAPAR et TIM, des membres du Groupe Parlementaire Présidentielle (GPP), mais aussi des députés HVM. Des parlementaires remettraient en cause l'efficacité du Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana qui dirige à la fois le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Une séance qui risque d'être houleux vu l'évolution de la situation et la tension politique qui prévaut actuellement à l'hémicycle. En effet, de source proche de l'Assemblée nationale, la question de la motion de censure est de nouveau remise sur le tapis du côté de Tsimbazaza. Et ce, bien malgré les promesses relatives à l'octroi de véhicule 4×4 pour chaque député. Selon notre source, une cinquantaine de députés auraient déjà apposé leur signature pour adhérer à ce projet.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.