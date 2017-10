Madagascar: Villa Elisabeth - La résidence du Pr Zafy vendue par l'Etat

Les membres de la famille du défunt Pr Zafy Albert vont grossir les rangs des Sans-abris de la Capitale.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe hier. La villa Elisabeth connue pour être la résidence officielle du défunt Pr Zafy Albert en tant qu'ancien chef de l'Etat, est vendue par l'Etat. D'après Tabera Randriamanantsoa, président du CRN (Comité pour la Réconciliation Nationale), la transaction a été effectuée quelques jours avant la mort du Pr Zafy Albert. « L'Etat a vendu la Villa Elisabeth sans avoir préalablement avisé son occupant. Ce dernier a été placé devant le fait accompli lorsque l'Etat l'a notifié de l'existence de la vente. », dénonce notre interlocuteur. Avant de rajouter : « D'après cette notification, le Pr Zafy Albert doit libérer sa résidence d'ancien chef d'Etat avant janvier 2018. » Quelques jours après avoir pris connaissance de la vente de la Villa Elisabeth, l'ancien président Zafy Albert a été victime d'un AVC (Accident Vasculaire Cérébral) qui a conduit à son décès. « La décision de l'Etat qui a vendu la Villa Elisabeth est en grande partie responsable de la mort du président Zafy Albert. », réitère Tabera Randriamanantsoa.

Responsabilité. Les responsables étatiques se renvoient la responsabilité sur cette affaire. Joint au téléphone, un responsable de la Direction des Patrimoines de l'Etat (au niveau du ministère des Finances et du Budget) de répondre : « A notre connaissance, c'est le terrain qui a fait l'objet d'une vente et non les bâtiments qui y sont construits. Les services des Domaines sont donc bien placés pour donner les informations sur cette affaire. » Aux services des Domaines à Anosy, personne n'a voulu s'exprimer. La question qui se pose est de savoir : Qui est ou sont le ou les responsables de la vente de la Villa Elisabeth à Ivandry ? La famille du Pr Zafy Albert prévoit de tenir lundi prochain une conférence de presse pour dénoncer tout sur cette affaire. A noter que la Villa Elisabeth est devenu presque un monument national. Elle fait partie des patrimoines historiques de l'Etat. Actuellement, le régime HVM est décidé à le vendre à un particulier. N'est-ce pas une trahison envers le patriotisme et la République ?

Un ancien président victime. Chose curieuse, après avoir infligé un coup bas au Pr Zafy Albert quand celui-ci était encore vivant, le régime en place a pris en charge les frais d'hospitalisation et d'évacuation sanitaire de l'ancien président suite à son AVC. Une forte délégation du régime conduite par le couple présidentiel a même fait le déplacement à Betsiaka (Ambilobe) pour l'inhumation du Père de la Démocratie. « On verra lundi ! », prévient Tabera Randriamanantsoa. En tout cas, une question se pose : un membre du gouvernement ou un simple directeur a-t-il pu décider de céder à un particulier la Villa Elisabeth sans l'aval de ses autorités supérieures ? Un grand déballage (Ampamoaka) s'impose. En tout cas, force est de reconnaître que personne n'est plus à l'abri des décisions d'expulsion liées aux problèmes fonciers. Un ancien président de la République vient d'en être victime. Avant lui, bon nombre de Malgaches ont été expulsés de leurs terres. Ils ne se sentent plus citoyens dans leur pays. A suivre.