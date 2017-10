Madagascar: Festival mondial des lémuriens - Pour sauver Makis et Sifaka en danger d'extinction

Le Sifaka soyeux, une magnifique espèce au pelage blanc.

Les lémuriens, animaux emblématiques de Madagascar, sont menacés d'extinction, particulièrement le Maki ou lémurien à queue annelée et le Propithèque soyeux ou Sifaka blanc.

Deux lémuriens emblématiques de Madagascar sont en danger d'extinction. Il s'agit du Propithèque soyeux ou Sifaka blanc (Propithecus candidus), localisé essentiellement dans les forêts des hautes terres du nord de l'île, et du Maki, lémurien à queue annelée (Lemur catta), visible notamment dans le Parc national de l'Isalo, et vivant principalement dans la forêt d'épineux du sud et dans la forêt sèche du sud-ouest de Madagascar ainsi qu'à Andringitra. Afin de sensibiliser le public dans l'objectif de diminuer les pressions et menaces qui pèsent sur ces espèces protégées, le festival mondial des lémuriens a lieu tous les ans dans plusieurs pays du monde et bien entendu, à Madagascar où diverses activités sont organisées dans le but de porter à la connaissance de tous et prendre conscience de la valeur des lémuriens. Cette année, ce festival mondial des lémuriens, initié par le Groupe d'Étude et de Recherche sur les Primates (GERP), en est à sa quatrième édition et placée sous le thème « Lémuriens : patrimoine national, amis à protéger ».

Le Maki, l'espèce emblématique la plus connue du public à Madagascar

En danger critique d'extinction. Le Maki, sans doute le lémurien le plus connu, se distingue par sa longue queue annelée. Les scientifiques estiment que la population des Makis à Madagascar a diminué de 50% en 36 ans en raison du braconnage intensif et la dégradation continue de leur habitat causée par les feux de brousse. Aussi le Maki a-t-il été classé « en danger » dans la liste rouge de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Quant au Propithèque soyeux, l'un des lémuriens les plus hautement en danger à Madagascar, environ 250 individus adultes sont recensés à ce jour. Une population qui tend à baisser à cause de la destruction massive de son habitat naturel et la chasse. Cette espèce est classée « en danger critique d'extinction » sur la liste rouge de l'UICN.

Manifestations. Dans le cadre du festival mondial des lémuriens, une série de manifestations est prévue fin octobre et début novembre dans plusieurs villes de Madagascar, outre la célébration en Europe, en Asie ou encore sur le continent américain. A Antananarivo, les 10 et 11 novembre 2017, des séances de sensibilisations sur la protection des lémuriens, des conférences débats et des rencontres avec la presse sont au programme. A Toliara, le festival des lémuriens, organisé à l'initiative de WWF et de la direction régionale de l'environnement, de l'écologie et des forêts (DREEF) prévoit des sensibilisations et projections de films sur les lémuriens. Ces activités auront lieu dès les 25 et 26 octobre dans trois lycées de la ville. Au total, 3000 élèves y prendront part. Ce jour, 27 octobre, un grand carnaval des lémuriens traversera la ville, animé par le rythme des batucada du groupe Bloco Malagasy.