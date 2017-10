Madagascar: Princesse Anne - Visite au BMH à Isotry, hier

La princesse Anne d'Angleterre et son époux, le vice-Amiral Sir Timothy Laurence, ont quitté la Grande île, hier, après-midi, à l'issue d'une visite officielle de quatre jours. Ils ont été raccompagnés et salués à leur départ, à l'aéroport international d'Ivato, par le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana, et le ministre des Affaires étrangères, Henry Rabary-Njaka.

La Princesse Anne d'Angleterre a clôturé son programme de visite en se rendant, au cours de la matinée, au Bureau Municipal d'Hygiène (BMH) d'Antananarivo, sis à Isotry. Des actions y sont menées contre les abus et les violences sur les enfants, dans le cadre de la collaboration de l'UNICEF avec la Commune Urbaine d'Antananarivo. Elle a visité ainsi le centre d'appel de la LigneVerte 147, une ligne d'assistance téléphonique nationale gratuite en faveur des enfants, créée en partie grâce au financement du Gouvernement britannique.

Victimes d'abus. La Princesse Anne s'est entretenue par la suite avec des enfants victimes d'abus et de violence recueillis au centre d'urgence pour les enfants victimes d'abandon et de violence. Et pour terminer, la Princesse Anne s'est entretenue avec les responsables du Centre Ilaiko qui fournit un soutien socio-économique aux enfants et aux familles extrêmement vulnérables, y compris des projets générateurs de revenus, pour appuyer en particulier les parents à la réintégration de leurs enfants à l'école.