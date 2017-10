Madagascar: Stéphanie - Sortie du nouveau clip « Zah'Aminao » ce jour

En cette période de calme du côté des artistes, Stéphanie sort un tout nouveau clip, « Zah'Aminao », diffusé sur toutes les chaînes à partir de ce jour. La belle continue de séduire son public.

Un tout nouveau clip tout chaud tout flamme, intitulé « Zah'Aminao ». C'est ce que Stéphanie offre en cette rentrée qui tarde à se faire. Le clip, qui fait partie de son album à venir, est déjà diffusé sur toutes les chaînes télé locales, et disponible sur Youtube. Ecrite et composée par Pierrot Matatana, la chanson sent déjà le tube à plein nez. Il lui aura fallu 4 mois de tournage dans plusieurs villes de Madagascar, dont Tanà, Majunga et Nosy Be, et des jours entiers de montage, pour sortir la pépite.

Signé Red Film, le clip est enfin diffusé partout, et donne déjà une idée du programme chargé de la chanteuse pour ce dernier trimestre. Avec un album au compteur et des tubes à succès, Stéphanie prépare son deuxième album qui sortira vers la fin de l'année, au mois de décembre. Ce deuxième opus, qui compte 10 titres, verra d'autres chansons déjà phares, dont « Mila Fitiavana » ou encore « Tsaho ». Et si les couleurs restent tropicales, l'album, qui a été enregistré à Madagascar, aura un son nouveau car il sera masterisé en France. En novembre prochain sortira une autre chanson, du « salegy », avec un clip qui sera tourné à Nosy Be.

Tournée. Stéphanie, en cette période de petite accalmie, est en pleine création. Car son programme est chargé pour cette dernière ligne droite de l'année. Les 3 et 5 novembre prochains, elle sera à Toamasina. Le 12 novembre à Morondava, le 17 novembre à Ambilobe, puis le 25 novembre à Antsiranana. Pour décembre, elle sera le 2 au Kudeta à Tanà, et le 29 décembre au Glacier Analakely. Pour les fêtes de fin d'année, elle sera entre plusieurs dates dans la capitale. Cette année 2017 a plutôt été intéressante pour l'artiste car elle a pu effectuer une tournée de deux mois en Europe où elle a rencontré ses fans en France, en Belgique, en Suisse et en Italie. Et comme chaque année, elle a été à La Réunion en février. De toute évidence, Stéphanie a toujours le vent en poupe !