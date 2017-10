Madagascar: Elections - Tentative de verrouillage manifeste des ligues !

Va-t-on s'acheminer vers un changement dans la continuité dans le petit monde du football ? Au vu de certaines pratiques en effet, tout tend vers une réélection tant au niveau des sections que des ligues des anciens membres. Et de fil en aiguille, il y a peu de chance que cela change aussi au niveau du comité exécutif de la Fédération.

Le calendrier des élections au niveau des sections, ligues et fédération est déjà sorti par la Commission électorale. Mais pour des raisons qui restent obscures, les concernés prennent un malin plaisir à ne pas le divulguer. Pire encore lorsqu'on entend au niveau de la Ligue d'Analamanga pour ne citer que notre ami Tota Henintsoa Rakotoarimanana que c'est déjà bouclé pour les sections en réponse à la demande de notre confrère Alain Rabenaivo sollicité par les clubs d'Atsimondrano et qui devait faire contre mauvaise fortune bon cœur et se mettre involontairement à l'écart.

L'exemple s'étend aussi à d'autres ligues et plus particulièrement celles où les présidents rempilent pour un nouveau mandat et qui ont intérêt à ce que l'équipe dirigeante des sections ne change. C'est peut-être de bonne guerre mais ce que ces « présidents à vie » ignorent c'est que le football, plus que toute autre discipline, a besoin d'un nouveau souffle et donc d'un vent de changement.

Afin de couper court à toutes rumeurs alimentées d'ailleurs par certaines incohérences sur les dates mais aussi pour faire face à cette volonté de verrouiller toutes les portes, voici le calendrier de ces élections comme il a été publié par la Commission électorale au sein de la FMF.

Sections

Appel à candidature : 25 septembre au 13 octobre 2017

Date limite de dépôt de candidature : 11 au 29 octobre 2017

Publication de la liste définitive : 24 octobre au 11 novembre 2017

Date des élections : Entre le 1er et 19 novembre 2017

Ligues

Appel à candidature : 24 octobre au 7 novembre 2017

Date limite de dépôt de candidature : 9 au 23 novembre 2017

Publication de la liste définitive : 23 novembre au 7 décembre 2017

Date des élections : Entre le 9 et 23 décembre 2017

Fédération

Appel à candidature le 17 janvier 2018

Date de dépôt de candidature le 7 février 2018

Publication de la liste des candidats le 21 février 2018

Assemblée Générale élective le 10 mars 2017.