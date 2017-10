Madagascar: Ambassade de Chine - Un don de matériels de nettoyage pour la lutte contre la peste

Solidarité. Etait évidemment de la partie, l'ambassadeur de Chine, SEMme YANG Xiaorong qui a réaffirmé le soutien ferme de son pays envers Madagascar dans la lutte contre l'épidémie de peste ainsi que la solidarité entre les peuples chinois et malagasy dans les pires comme dans les meilleurs moments. « La situation épidémiologique à Madagascar n'a pas laissé la Chine insensible. Nous vous offrons aujourd'hui des matériels de nettoyage pour vous épauler dans vos démarches. Malgré la distance qui sépare géographiquement nos deux pays, le cœur de la Chine reste proche du peuple malagasy », a-t-elle déclaré en substance. Le don de matériels de nettoyage servira à améliorer l'environnement sanitaire et hygiénique dans le Ve arrondissement, mais impactera aussi sur les autres quartiers en raison de la forte circulation des biens et des personnes dans les six circonscriptions de la Commune Urbaine de Tana.

