Cote d'Ivoire: Anne Ouloto - Nous avons besoin de ce type d'engin qui nous permettra d'avoir une idée du niveau de pollution

Le Centre Ivoirien Antipollution (Ciapol) a acquis une station de mesure de la qualité de l'Air.

La cérémonie de sa présentation officielle s'est tenue en présence de la Princesse Astrid de Belgique, le mercredi 25 octobre 2017, sur l'esplanade d'un hôtel à Cocody.

Présente, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, n'a pas manqué de montrer l'intérêt écologique du dispositif : « Pour le ministère de l'Environnement, c'est une bonne avancée parce que les problèmes de santé publique ont toujours une source. Et la pollution de l'air a un impact négatif sur la santé des populations. C'est la raison pour laquelle nous agissons en synergie avec certains ministères de façon transversale pour aider à améliorer la santé des populations en surveillant la qualité de l'air. Pour cela, nous avons besoin de ce type d'engin qui nous permettra d'avoir une idée du niveau de pollution dans le district d'Abidjan. Et à partir des indicateurs le Ciapol mettra à notre disposition, le gouvernement pourra sensibiliser et prendre des mesures de répression pour amener le concitoyen à changer de comportement », a-t-elle indiqué.

Selon elle, cette machine permettrait de situer les responsabilités en matière de pollution d'air et de contrôler des actions : « L'utilisation des véhicules et des usines qui polluent sera démontrée et prouvée. Alors on pourra renverser la tendance en demandant donc à tous les usagers que sont automobilistes et autres de changer de comportement en utilisant des véhicules moins pollueurs. Nous ferons également en sorte que les usines se mettent aux normes, et évitent de mettre dans la nature des gaz susceptibles de mettre en mal la santé de nos populations ».

Et de poursuivre : « C'est le premier véhicule disponible sur Abidjan, nous travaillerons pour faire en sorte que nous ayons un peu plus. Le Ciapol indique qu'il nous en faut quinze dans le district d'Abidjan, donc c'est une approche progressive qui nous permettra de circonscrire le district d'Abidjan».

Cette unité mobile au projet pilote a coûté, à en croire Martin Niagne Dibi, le Directeur du Ciapol, la bagatelle de deux cents millions de FCFA (200. 000. 000 FCFA). Une opération rendue possible grâce à l'appui du gouvernement ivoirien.