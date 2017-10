Burundi: Droits de l'homme au Burundi - Vives inquiétudes à l'ONU sur la situation du pays

« Je pense qu'il faut mettre en avant que si la Cour pénale internationale n'a plus la possibilité d'exercer son droit sur tout ce qui se passe au Burundi depuis quelques heures, elle aura toujours la possibilité d'exercer son droit sur tout ce qui s'est passé durant le temps où le Burundi en était membre. Donc ce n'est pas la fin de l'histoire ou pas nécessairement », explique Françoise Hampson, autre membre de la commission et spécialiste des droits de l'homme.

« La révision de la Constitution, je ne sais pas dans quelle mesure, elle pourrait conduire à plus de violence, mais il y a un risque effectivement d'escalade. Tout dépendra du contenu des amendements qui seront proposés aux fins de ces révisions. En particulier, on pourrait penser à l'extension des mandats, mais également à la question des équilibres ethniques », estime Fatsah Ougergouz, président de la commission d'enquête indépendante sur le Burundi.

La commission d'enquête indépendante pour le Burundi était de passage à New York pour présenter les conclusions de son enquête sur les violations des droits de l'homme depuis 2015. Déjà présentées au mois de septembre à Genève, elles sont accablantes pour Bujumbura. L'ONU accuse le gouvernement de s'être adonné à des crimes contre l'humanité. Mais, alors que le Burundi annonce une révision prochaine de sa Constitution et que le pays n'est plus membre de la Cour pénale internationale depuis quelques heures, les propos de la commission prennent un autre écho.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.