Cameroun: Vulgarisation de la copropriété - Le PM prescrit la célérité

Le communiqué à l'issue du Conseil de cabinet tenu hier.

«Sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Philemon Yang, s'est tenu le jeudi 26 octobre 2017 à partir de 09h dans l'immeuble principal abritant ses Services, le Conseil de cabinet du mois en cours.

Y ont pris part, outre ses proches collaborateurs, les ministres d'Etat, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'Etat.

Deux thèmes figuraient à l'ordre du jour de ces assises :

« L'état d'exécution du Programme national multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile », présenté par le ministre de la Santé publique;

« La mise en oeuvre, de la copropriété au Cameroun », exposée par le ministre des domaines, du Cadastre et des Affaires foncières.

Au terme de la communication introductive du chef du gouvernement, le ministre de la Santé publique a fait savoir que le Programme national multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, participe de l' opérationnalisation de la stratégie nationale de la santé de la reproduction humaine, mis en place le 11 novembre 2013 sur très haute décision du chef de l'Etat.

Ce Programme s'inscrit dans une démarche synergique de l'ensemble des acteurs nationaux et des bailleurs de fonds internationaux, en vue de la réduction significative du taux de mortalité des femmes à l'accouchement, des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans.

Pour la période 2017-2020, les activités menées sur le terrain seront prioritairement orientées vers les régions septentrionales et de l'Est, qui sont les plus affectées. Evoquant les résultats enregistrés au titre de l'exécution de ce Programme, le ministre de la Santé publique a mentionné la construction et l'équipement de 10 pavillons mères-enfants et de 4 blocs de maternité, la formation de 680 sages-femmes ainsi que le renforcement des capacités de 3720 prestataires dans divers métiers concernant la santé de la reproduction humaine.

Par ailleurs, pour faciliter l'accès des couches vulnérables aux services de santé, un projet pilote de subvention des soins dédiés à la femme enceinte et au nouveau-né, dénommé « chèque santé », est en cours d'expérimentation dans les régions septentrionales depuis 2015.

A ce jour, 70 000 femmes ont bénéficié de cette subvention et les résultats déjà obtenus sont très encourageants. Intervenant à la suite de cet exposé, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a d'abord dressé l'état des lieux du régime de la copropriété, avant de s'appesantir sur les contraintes et perspectives inhérentes à sa mise en oeuvre au Cameroun.

Il ressort de sa communication, qu'à la différence des règles organisant la copropriété des immeubles non bâtis qui sont anciennes, celles relatives à la copropriété des immeubles bâtis sont relativement récentes et définies dans la loi n° 2010/022 du 21 décembre 2010.

Le ministre a souligné que la copropriété des immeubles bâtis est appelée à se vulgariser, à la faveur de l'intensification des programmes de construction des logements sociaux. Elle contribue en outre à l'accroissement de l'offre en bureaux ou en espaces commerciaux à des prix compétitifs, de même qu'elle donne la possibilité à plusieurs personnes de devenir propriétaires d'immeubles bâtis sur des espaces communs, en mutualisant leurs charges.

Après avoir présenté les organes de la copropriété des immeubles bâtis au Cameroun, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement, le ministre en charge des domaines a relevé les contraintes matérielles, techniques et juridiques qui entravent sa mise en oeuvre.

Ces contraintes ont notamment trait

(i) à la production et à l'acquisition du matériel et des documents nécessaires à l'enregistrement des droits et à la délivrance des titres de propriété; (ii) à la formation des acteurs et à la diffusion du droit sur la copropriété des immeubles bâtis;

(iii) à l'élaboration d'une tarification adéquate aux opérations y relatives.

En guise de perspectives, le ministre a annoncé le démarrage en janvier 2018 des opérations d'enregistrement des droits relatifs à la copropriété des immeubles bâtis, assorties de la délivrance des titres y afférents.

A l' issue des échanges qui ont suivi ces présentations, le chef du gouvernement a demandé au ministre de la Santé publique, de veiller à la mise en oeuvre optimale du projet « chèque santé» et d'envisager la création des services de néonatalogie auprès des maternités existantes. Il devra par ailleurs s'assurer de la disponibilité des équipements et kits de médicaments essentiels dans les formations sanitaires publiques, en particulier dans les zones rurales.

Le Premier ministre a en outre instruit le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, d'intensifier les activités concourant à la vulgarisation de la copropriété.

Il a enfin prescrit au ministre de l'Habitat et du Développement urbain, de finaliser dans les meilleurs délais les formalités préalables à la délivrance des titres de propriété aux acquéreurs des immeubles construits sous le régime de la copropriété.

Le Conseil s'est achevé à 11h30 mn, après l'examen de questions diverses relatives au travail gouvernemental».

Yaoundé, le 26 octobre 2017,

Le secrétaire général des services du Premier ministre.