Cameroun: Zones marécageuses à Yaoundé - Les «élobi» dans le viseur

Toutes ces habitations en zones marécageuses, interdites de construction, font l'objet de polémiques. Certains estiment être détenteurs d'un titre foncier. Pourtant et comme l'indique la loi du 9 juillet 1973 autorisant le président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial, le marécage appartient à l'Etat. Plusieurs fois, ils ont été sommés de libérer ces zones à risques. Certains sont partis s'installer ailleurs. Les autres ne veulent rien savoir. C'est la terre de leurs ancêtres clament-ils.

Même si la présence de certains à ces lieux remonte à plusieurs générations, l'habitat est fait en matériaux provisoires. Ici, on se partage tout dans la cour. L'eau courante de source constitue un grand danger pour ces hommes, femmes et enfants qui la consomment quotidiennement. Les toilettes de fortune, mal construites et mal entretenues, côtoient les cuisines ou ce qui en tient lieu. Raison pour laquelle le paludisme, la bilharziose, les maladies de la peau et du peril fécal comme le cholera semblent avoir trouvé leur nid ici.

Dans certaines habitations, quand il pleut des cordes, les habitants restent en éveil pour « sauver » les objets de valeur. Dans la plupart des cas, l'on dispose de seaux dans plusieurs coins de la maison pour recueillir les eaux de pluie. « Des fois, il pleut tellement que nous sommes obligés de sortir de nos maisons et attendre que la pluie cesse », confie Jean Luc E., un habitant d'une de ces zones au quartier Biyem-Assi. En dehors des menaces d'inondation, le quotidien des populations installées dans les zones marécageuses est un cocktail de désagréments et d'inconfort permanents.

