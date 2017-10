Cameroun: La sécurisation est lancée

Le Contexte

La Communauté urbaine veut délimiter l'emprise des zones marécageuses, tandis qu'à Yaoundé VI, la mairie a donné six mois aux occupants pour déguerpir.

Dans un communiqué publié dans l'édition CT du jeudi, 26 octobre 2017, le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, somme les populations riveraines des marécages et installées dans les quartiers de Messamendongo et Mvan à déposer dans ses services, les photocopies de leurs titres fonciers pouvant justifier de leur présence dans les zones concernées.

Cette procédure s'inscrit dans le cadre de l'opération de sécurisation des marécages de la ville de Yaoundé. Gilbert Tsimi Evouna a fait l'amer constat que les zones marécageuses de la capitale font l'objet d'une occupation progressive par les riverains qui y exécutent des remblais de terre et des constructions de toute nature.

Or, ces zones basses et humides, avertit-il, sont des exutoires pour les eaux de ruissellement suite aux pluies. Leur occupation, conclut le délégué du gouvernement, augmente les risques de survenue des inondations. Cette sortie du premier magistrat de la ville de Yaoundé coïncide avec la descente sur le terrain du maire de Yaoundé VI pour sensibiliser et recenser les populations « dangereusement et illégalement » installées dans les zones à risques. « Nous allons nous déployer par une approche d'abord pédagogique, et pour ceux qui y seront rétifs, nous allons utiliser les voix de droit ».

Ainsi s'exprimait Jacques Yoki Onana, maire de Yaoundé VI mardi dernier, accompagné du sous-préfet de cet arrondissement, Appolinaire Dama Mvondo, à l'issue du lancement officiel de la mission d'identification et de sensibilisation des occupants des zones marécageuses de l'arrondissement de Yaoundé VI.

Dans tous ces quartiers, on trouve ici et là, des habitations en matériaux provisoires ou définitifs, des maisons « pieds dans l'eau ». A Etok-Koss, où coule la rivière Mefou, le spectacle est ahurissant. Le cours d'eau cherche désespérément sa voie, à cause de remblais intempestifs opérés par certains, au mépris des textes en vigueur.

Résultat, une source d'eau potable desservant les habitants envahie par les eaux de la Mefou, de nombreuses concessions en amont inondées, au grand dam des occupants qui crient leur rasle- bol. Habitations très souvent neuves, garages, menuiseries, fabriques de parpaings, quincailleries, parcs à bois sur pilotis, salons de couture, église... ont pris leur quartier dans les marécages.

Certains brandissent titres fonciers et permis de bâtir délivrés par des autorités. Il faut s'interroger sur l'authenticité de ces titres quand on sait que la loi interdit toute transaction sur des zones marécageuses. Reste à savoir si cette autre sortie des magistrats municipaux de Yaoundé va suffire à briser les résistances des récalcitrants .