Cameroun: « Nous avons voulu anticiper sur les menaces »

En principe, la loi est claire. Lors de notre descente sur le terrain, nous avons donné une période de six mois à ces populations recensées. Elles procèderont ellesmêmes à leur déguerpissement. Passé ce délai de six mois, nous allons appliquer la loi en matiere d'occupation des sols.

En réalité, il n'est pas question de recaser ces populations à mon sens. Ces personnes se sont installées sur ces zones non seulement de façon anarchique, mais en toute illégalité. Et comme nous le savons, nul ne pourra se prévaloir de sa propre turpitude. Il leur revient de prendre leurs dispositions ou d'en subir les conséquences.

Les objectifs s'inscrivent dans les missions régaliennes de la mairie. C'est-à-dire améliorer les conditions de vie de la population. Nous avons voulu anticiper sur un certain nombre de menaces, notamment la prévention des risques d'inondations. Nous nous sommes rendus compte que les zones à risques, notamment les zones marécageuses, sont dangereusement et illégalement occupées par certaines populations de la commune de Yaoundé VI. Il est question pour nous d'attirer leur attention sur l'illégalité de leur présence dans ces lieux et les risques qu'elles encourent en habitant ces zones. L'objectif en réalité est de prévenir les catastrophes qui pourraient survenir.

