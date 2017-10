Tunisie: Un premier verdict

Parmi les entraîneurs des quatorze équipes participantes à la CAN, figurent quatre étrangers. Il s'agit de l'Italien Jacob Antonio (Tunisie), le Brésilien Augusto Ricardo (Maroc), le Tunisien Foued Kammoun (Libye) et le Brésilien Mrcos Mirando (Egypte).

Le DTN Kamel Rkaya et le vice-président de la FTVB, Youssef Mahfoudh, sont arrivés hier au Caire pour assister au reste de la compétition africaine. L'on estime que leur présence est d'un apport certain pour l'équipe de Tunisie.

Venant de la CAF, l'initiative de désigner la rencontre de Borj El Arab entre Al Ahly d'Egypte et El Widad du Maroc (finale aller Champions League) pour ce samedi est largement appréciée par les organisateurs de la CAN du volley-ball.

Les deux équipes qualifiées pour la finale seront présentes au Mondial 2018 de et seront accompagnées par le vainqueur du match de classement pour la troisième place qui aura lieu ce dimanche en lever de rideau de la finale de la CAN.

Le vainqueur du match Algérie-Congo affrontera le vainqueur de la confrontation Tunisie-Maroc. Une chose est certaine : trois des équipes d'Afrique du Nord feront partie du carré d'as. Et si la Libye a dépassé hier soir le cap du Cameroun, on assistera tout à l'heure à deux derbys : Egypte-Libye d'un côté et Algérie-Tunisie ou Maroc de l'autre.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.