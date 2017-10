Tunisie: Bertrand Marchand non retenu

Des jeunes, comme le latéral gauche Mohamed Hamrouni, le défenseur axial, Nessim H'nid, le demi Ashraf Ayadi, et l'avant Sameh Bouhajeb, dont on attend d'eux le plus grand bien, seront lancés à l'occasion dans le grand bain.

Le nom le plus cité pour le moment est celui du Tunisien Ammar Souayeh. Mais d'autres postulants au poste sont aussi dans le viseur des dirigeants sfaxiens. Attendons donc pour y voir plus clair...

Bertrand Marchand ne sera donc pas le futur patron de l'équipe sfaxienne. Et les investigations ont aussitôt repris pour dénicher l'oiseau rare que les dirigeants sfaxiens s'attellent à trouver depuis plus d'un mois, suite à l'élimination de leur équipe de l'épreuve de la CAF au stade des quarts de finale (précisément le 22 septembre dernier face au FUS Rabat).

