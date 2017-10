Angola: Le Ministère de la Construction éclaircit l'accord avec le groupe chinois

Le chemin de fer de Luanda et toutes les entreprises publiques de transport ont été appelés, jeudi,… Plus »

Une foire Internationale de Macau dénommée « Forum Economique pour le Commerce et l'Investissement entre la Chine et les Pays de Langue Portugaise » s'est déroulée du 19 au 20 octobre sous le thème « Le fonctionnement des Projets et Villes durables ».

Réagissant à la nouvelle diffusée par la presse sur l'accord évalué à un million de dollars avec le groupe chinois, la note explique que la participation dûment autorisée par la direction du ministère, s'est passée en vue de divulguer les investissements en cours dans le pays et sensibiliser les potentielles entreprises et les groupes désirant investir en Angola.

Luanda — Le Ministère angolais de la Construction et des Travaux Publics a éclairci, vendredi, qu'il se démarquait de l'accord signé entre l'Unité Technique d'Appui à l'Investissement Privé (UTAIP) et l'Entreprise « China Building Technique Group », du fait que le signataire n'a pas été mandaté par l'institution.

