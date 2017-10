Tunisie: Rennes - Wahbi Khazri soutient son entraîneur

Le Stade Rennais et Wahbi Khazri connaissent une période mouvementé ces dernières semaines. 15ème de Ligue 1 avec seulement 9 points enregistrés en 10 journées, le club breton est très loin de ses ambitions de cette saison.

Et naturellement, c'est son entraîneur, Christian Gourcuff, qui est sur la sellette. Des informations font état de son prochain limogeage par les dirigeants de Rennes. Invité dans l'émission Team Duga sur RMC, Khazri a apporté son soutien à son coach.

« Le coach a une part de responsabilité mais nous, sur le terrain, on a une grosse part aussi. Parfois on a tendance à frapper trop facilement sur l'entraîneur, mais s'il me dit de faire une course de dix mètres et que je ne la fais pas, c'est moi qui est fautif. C'est un bon entraîneur, qui a une philosophie de jeu, avec qui on travaille bien, même si on n'a pas eu les résultats escomptés », a notamment commenté l'ancien bordelais dans des propos relayés par Foot Mercato.