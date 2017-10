Algérie/Maroc: Ligue des Champions - Khadrouf « Nous devons être des guerriers » face à Al Ahly

Nommé sélectionneur des Fennecs d'Algérie et présenté aux médias il y a une… Plus »

Même son de cloche chez le gardien de but, Zouheir Laaroubi, qui a estimé que le Wydad a les armes pour rivaliser avec la formation égyptienne sur son terrain. «Tout le monde est déterminé, on sait qu'il faut être à 200% pour réussir un bon résultat face à Ahly, club du siècle en Afrique». Laaroubi a assuré que le Wydad jouera sur ses qualités. L'ancien gardien du but du KAC a souligné que le fait que le match retour se déroule à Casablanca joue en faveur des Rouges qui s'attendent à un match hyper difficile samedi.

Victorieux respectivement de l'USM Alger (3-1) et de l'Etoile du Sahel (6-2) lors de la manche retour des demi-finales disputée le week-end dernier, le Wydad de Casablanca et Al Ahly du Caire disputeront la finale de la Ligue des champions de cette année.

