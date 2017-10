Maroc: Ligue des Champions - Ahly-Wydad, le plus grand match de l'année pour les Ahlaouis

La finale aller de la Ligue des champions d'Afrique met aux prises, samedi après-midi au stade Borg El-Arab d'Alexandrie, le Wydad Casablanca et Ahly du Caire.

Le National, un club octuple champion continental confirme la bonne santé retrouvée du football égyptien en l'espace d'un an.

Le géant du Caire pourra compter sur son stade de Borg Al Arab où il a déjà obtenu quatre victoires et deux nuls, sans essuyer la moindre défaite. Sur cette pelouse, l'attaque égyptienne a fait trembler à six reprises les filets de l'Étoile du Sahel au tour suivant. Les joueurs d'Al Ahly essaieront de rééditer ces exploits, mais devront préserver leurs cages cette fois, s'ils veulent augmenter leurs chances de décrocher un nouveau titre.

Walid Azaro a été les principaux artisans de cette qualification pour la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Atout fraîcheur d'un effectif expérimenté, le jeune attaquant marocain (ex-Difaâ El-Jadida) débarqué en juin est déjà le meilleur marqueur ahlaoui (quatre réalisations) en LDC, et sa cote ne cesse de grimper.

« Je ne peux pas défier le destin. Je faisais tout mon possible, mais cela ne fonctionnait pas. Je remercie tous mes coéquipiers qui m'ont soutenu et m'ont fait confiance. J'espère que je pourrai rendre la faveur au club et à mon entraîneur, explique Walid Azaro dans des propos relayés par hebdo.ahram. On va jouer la finale dans quelques jours, et c'est le plus grand match de l'année pour nous. On doit oublier ce match et nous concentrer sur le Wydad à présent », dit avec sagesse le jeune attaquant de 22 ans.

L'escouade rouge du Caire a désormais les yeux rivés sur la finale, avec la neuvième Ligue des Champions en ligne de mire.